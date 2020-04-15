Участковый в Красноперекопском районе спас пенсионерку от пьяного внука

15 Апр 2020 2020-04-15T12:32:56+03:00

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К участковому в Красноперекопском районе обратилась 71-летняя женщина, сообщив, что ей угрожает собственный внук.

Полицейский немедленно выехал на место происшествия. Он оказался вовремя в доме пенсионерки: 30-летний мужчина набросился на бабушку.

После, протрезвев, мужчина признал свою вину и покаялся, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Против него возбудили уголовное дело, ему грозит лишения свободы сроком до двух лет.

К сожалению, не удалось избежать трагедии в Черноморском районе Крыма. Там на четырехлетнюю девочку упала тумб от телевизора. От полученных травм ребенок скончался.

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ИСТОЧНИК KP.RU