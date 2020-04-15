2020-04-15T12:42:08+03:00
Общество

В ближайшие дни в Крыму ожидаются заморозки

Температура воздуха снизится до - 4 градусов
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Одевайтесь теплееОдевайтесь теплееФото: Марина ПОЛЯКОВА
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Крымские синоптики сообщили о заморозках в ближайшие дни - 16 и 17 апреля. Уточняется, что ночью и утром в степных и предгорных районах полуострова ожидается до -1…-4 градусов.

В МЧС Крыма отметили, что в таких условиях очень высока вероятность возникновения пожаров на дачах и в садовых кооперативах. Также возможны аварии на объектах энергетики и ЖКХ.

В чрезвычайном ведомстве призвали жителей соблюдать необходимые меры безопасности: не перегружать электросети, не отапливать квартиры с помощью газовых плит и избегать переохлаждений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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