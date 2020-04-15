На улицы Симферополя вышли усиленные наряды полиции, чтобы ловить нарушителей карантина
В среду, 15 апреля, в Симферополе полицейские выдвинулись на патрулирование улиц. Они будут ловить нарушителей по 50 городским маршрутам, передает один из местных телеканалов.
Напомним, с сегодняшнего дня начнут действовать штрафы для тех, кто нарушает режим самоизоляции. Они составят 4-5 тысяч рублей за первое нарушение.
Кроме того, за жителями республики будут следить с помощью системы видеофиксации ГИБДД, камеры помогут отслеживать передвижения автомобилистов.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU