2020-04-15T13:44:13+03:00
Общество

На улицы Симферополя вышли усиленные наряды полиции, чтобы ловить нарушителей карантина

За нарушение самоизоляции предусмотрены штрафы
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Также следить будут с помощью видеофиксацииТакже следить будут с помощью видеофиксацииФото: Михаил ПАТЛИС
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В среду, 15 апреля, в Симферополе полицейские выдвинулись на патрулирование улиц. Они будут ловить нарушителей по 50 городским маршрутам, передает один из местных телеканалов.

Напомним, с сегодняшнего дня начнут действовать штрафы для тех, кто нарушает режим самоизоляции. Они составят 4-5 тысяч рублей за первое нарушение.

Кроме того, за жителями республики будут следить с помощью системы видеофиксации ГИБДД, камеры помогут отслеживать передвижения автомобилистов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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