2020-04-15T13:50:32+03:00
Общество

Полиция Крыма будет расследовать каждый случай нарушения самоизоляции

Админпротоколы будут составлять на всех, но наказывать будут только виновных
Никита ПОЛЬКО
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За обман полицейских могут оштрафовать на 30 тысяч рублей.За обман полицейских могут оштрафовать на 30 тысяч рублей.Фото: Анастасия ЖУКОВА
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В каждом отдельном случае нарушения режима самоизоляции полицейские будут проводить расследование, чтобы доказать вину крымчан.

Как пояснил замначальника полиции МВД по РК Александр Смаглин, если патруль остановит на улице гражданина, чье место прописки не совпадает с местом фактического проживания, то против него будет составлен протокол.

- Мы получаем объяснение, возбуждается дело об административном правонарушении. В течение месяца мы можем проверить: опросим соседей, которые подтвердят место жительства. В таком случае дело прекращается, - сказал Смаглин на заседании штаба.

Однако, если информация не подтвердится, что административный протокол направят в суд. Максимальное наказание за обман сотрудников полиции - штраф до 30 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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