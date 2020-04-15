В Крыму пневмония подтверждается у каждого десятого с ОРВИ

15 Апр 2020 2020-04-15T16:39:20+03:00

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В Крыму внебольничная пневмония подтверждается у каждого десятого с признаками ОРВИ. Для их госпитализации дополнительно подготовлены около 500 коек в больницах Евпатории, Феодосии, Симферополя и Ялты.

- За сутки с признаками ОРВИ обратились 298 человек, - сообщила вице-премьер Елена Романовская. - Из них внебольничных пневмоний 28 человек, причем средняя и тяжелая формы у 26 человек. Госпитализированы 22 человека.

Учет больных пневмонией ведется отдельно, поскольку они могут быть вызваны вирусом Covid-19, даже если сам вирус не подтвержден тестированием. На их прием сейчас готовы развернуться 500 коек в Евпаторийской, Феодосийской и Ялтинской инфекционных больницах, 7-я городской и детской инфекционной в Симферополе. Если потребуется дополнительно больных будут принимать Джанкой и Армянск, особенно с учетом опыта режимной работы горбольницы последнего, а также роддом №2 Симферополя.

- Идет закупка антибиотиков и противовирусных препаратов, - уточнила Романовская. - По поручению Минздрава РФ, формируется двухмесячный запас во всех больницах, которые будут работать под ковидных больных.

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ИСТОЧНИК KP.RU