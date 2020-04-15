В Крыму из дома замдиректора нефтяной компании украли больше миллиона

15 Апр 2020 2020-04-15T17:16:56+03:00

Мужчина приехал в Крым из Москвы, чтобы поселиться по ближе к природе [эксклюзив kp.ru]

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Многие жители материковой части России успели обзавестись недвижимостью в Крыму. Особой популярностью полуостров пользуется среди жителей Москвы, которые с удовольствием меняют жизнь в мегаполисе на уют крымской природы.

Не стал исключением и 42-летний учредитель небольшой российской нефтегазовой компании. Мужчина давно работал в своем ООО на должности заместителя директора и порядком устал от постоянной суеты. Чтобы сменить обстановку, он арендовал в Симферопольском районе Крыма частный дом.

Денег у коммерсанта хватало, и, судя по всему, это стали замечать. В один из субботних вечером в дом к мужчине пробрался вор. Ничего изощренного придумывать не пришлось – сработал старый метод отжима пластикового окна.

Как стало известно КП-Крым из собственных источников, забравшись в дом, непрошенный гость вынес от туда 1,2 миллиона рублей, ноутбук с зарядкой и два мобильных телефона.

Поселок, где снял дом пострадавший, вполне благополучный. Среди местных жителей не нашлось ни одного судимого, что несколько затруднило работу полиции по поиску вора. Допрос соседей также не дал результатов. Однако в руках следствия оказались видеозаписи с камер наружного наблюдения соседних домов, а еще часть одежды и отпечаток ботинка преступника. Так что вопрос поимки злодея – дело времени.

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ИСТОЧНИК KP.RU