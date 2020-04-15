В Крыму разыскивают «Семью года»

15 Апр 2020 2020-04-15T17:58:35+03:00

Заявки нужно отправлять по электронной почте. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Крымские семьи приглашают принять участие во всероссийском конкурсе «Семья года». Региональный этап в республике пройдет с 20 апреля по 22 мая.

Конкурс проводится по следующим номинациям: «Многодетная семья»; «Молодая семья»; «Сельская семья»; «Золотая семья России» и «Семья - хранитель традиций».

Чтобы принять участие, достаточно подать заявку участника конкурса; копии грамот, дипломов, благодарственных писем; презентация в формате MicrosoftPowerPoint (не более 20 слайдов) и/или видеоролик (продолжительность не более 2 минут); семейные фотографии; дополнительные материалы, представленные по усмотрению семьи.

Организатором конкурса выступают Министерство труда России и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пишет «Крымская газета».

Заявки и материалы принимаются в электронном виде по адресу:093@crimeaedu.ru, с последующим представлением на бумажном носителе по адресу: г. Симферополь, ул. Трубаченко, 23а, 3 этаж.

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ИСТОЧНИК KP.RU