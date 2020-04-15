В Крыму разыскивают «Семью года»
Крымские семьи приглашают принять участие во всероссийском конкурсе «Семья года». Региональный этап в республике пройдет с 20 апреля по 22 мая.
Конкурс проводится по следующим номинациям: «Многодетная семья»; «Молодая семья»; «Сельская семья»; «Золотая семья России» и «Семья - хранитель традиций».
Чтобы принять участие, достаточно подать заявку участника конкурса; копии грамот, дипломов, благодарственных писем; презентация в формате MicrosoftPowerPoint (не более 20 слайдов) и/или видеоролик (продолжительность не более 2 минут); семейные фотографии; дополнительные материалы, представленные по усмотрению семьи.
Организатором конкурса выступают Министерство труда России и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пишет «Крымская газета».
Заявки и материалы принимаются в электронном виде по адресу:093@crimeaedu.ru, с последующим представлением на бумажном носителе по адресу: г. Симферополь, ул. Трубаченко, 23а, 3 этаж.
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ИСТОЧНИК KP.RU