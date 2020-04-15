2020-04-15T18:13:27+03:00
Коронавирус Covid-19

В Севастополе перенесли блокпосты, чтобы люди не смогли въехать в город грунтовыми дорогами

В город-герой пытались попасть, объезжая контрольно-пропускные пункты
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Фото: Пресс-служба правительства СевастополяФото: Пресс-служба правительства Севастополя
Изменить размер текста:

В Севастополе переместили часть контрольно-пропускных пунктов, чтобы желающие не въезжали в город по грунтовым дорогам. Сейчас они расположены в таких местах, где их невозможно объехать, сообщает ForPost со ссылкой на пресс-службу правительства Севастополя.

- Пункты санитарного контроля установлены у мыса Сарыч, аналогичная ситуация и со стороны Качи. Таким образом, контролируется путь объезда с Углового в сторону мыса Лукулл, - сообщили в пресс-службе.

Ранее севастопольские СМИ сообщали, что в город-герой пытаются попасть, объезжая блокпосты. По этой причине один из пяти контрольно-пропускных пунктов недавно переместили от села Гончарного в сторону мыса Сарыч.

Теперь же въехать в город, минуя контроль, невозможно. Везде дежурят сотрудники ГИБДД, Росгвардии и добровольцы из народного ополчения. Работу на постах продолжают и медики.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Профилактика коронавируса в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Севастополе перенесли блокпосты, чтобы люди не смогли въехать в город грунтовыми дорогами
В Крыму разыскивают «Семью года»
В Крыму из дома замдиректора нефтяной компании украли больше миллиона
В Крыму пневмония подтверждается у каждого десятого с ОРВИ
У топ-менеджера госкорпорации в поселке под Ялтой украли часы за 7 тысяч долларов
Полиция Крыма будет расследовать каждый случай нарушения самоизоляции
На улицы Симферополя вышли усиленные наряды полиции, чтобы ловить нарушителей карантина
Москвичей, чья родственница привезла в Ялту коронавирус, насильно отправят в обсерватор
В ближайшие дни в Крыму ожидаются заморозки
Участковый в Красноперекопском районе спас пенсионерку от пьяного внука
Медикам Крыма запретят подрабатывать в частных клиниках на время карантина
В Черноморском районе на четырехлетнюю девочку упала тумба от телевизора
Мораторий на проезд между городами Крыма продлен до 30 апреля
Куда можно ездить на машине в Крыму во время самоизоляции, чтобы не получить штраф
Под наблюдением по коронавирусу в Крыму находится 2,2 тысячи человек
Аксенов каждое утро делает тест на коронавирус
Дикий кабан провалился в люк на Южном берегу Крыма
В Крыму на дополнительные меры поддержки выделят миллиард рублей
Уснувший за рулем микроавтобуса водитель оставил без света часть Симферополя