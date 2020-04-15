В Севастополе перенесли блокпосты, чтобы люди не смогли въехать в город грунтовыми дорогами
В Севастополе переместили часть контрольно-пропускных пунктов, чтобы желающие не въезжали в город по грунтовым дорогам. Сейчас они расположены в таких местах, где их невозможно объехать, сообщает ForPost со ссылкой на пресс-службу правительства Севастополя.
- Пункты санитарного контроля установлены у мыса Сарыч, аналогичная ситуация и со стороны Качи. Таким образом, контролируется путь объезда с Углового в сторону мыса Лукулл, - сообщили в пресс-службе.
Ранее севастопольские СМИ сообщали, что в город-герой пытаются попасть, объезжая блокпосты. По этой причине один из пяти контрольно-пропускных пунктов недавно переместили от села Гончарного в сторону мыса Сарыч.
Теперь же въехать в город, минуя контроль, невозможно. Везде дежурят сотрудники ГИБДД, Росгвардии и добровольцы из народного ополчения. Работу на постах продолжают и медики.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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