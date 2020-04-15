Сергей Аксенов призвал крымчан поддержать Путина ответственностью и самодисциплиной
Глава Республики Крым Сергей Аксенов прокомментировал итоги совещания Владимира Путина с Правительством РФ, где обсуждались новые меры поддержки экономики.
Напомним, президент предложил внедрить льготные кредиты для системообразующих предприятий, а также выделять предприятиям малого и среднего бизнеса безвозмездную государственную помощь для сохранения занятости.
Сергей Аксенов назвал крайне важным для Крыма и других регионов предложение Владимира Путина выделить дополнительные средства – 200 миллиардов – всем региональным бюджетам «для обеспечения устойчивости и сбалансированности».
- Крымчане, со своей стороны могут и должны поддержать усилия национального лидера, прежде всего - своей ответственностью и самодисциплиной, своим единством и добросовестным трудом, своей готовностью выполнять рекомендации специалистов и органов власти, - заключил Сергей Аксенов.
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ИСТОЧНИК KP.RU