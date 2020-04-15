2020-04-15T21:40:03+03:00
Общество

Apple выпустила новый iPhone SE от 39 тысяч рублей

Смартфон оснащен самым новым процессором компании - A13 Bionic
Анна БУГОРКОВА
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Новый гаджет может снимать видео 4К.Новый гаджет может снимать видео 4К.Фото: Кадр видео
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Презентация новинки от Apple - iPhone SE - состоялась 15 апреля. Этот гаджет внешне похож на предшественника, оригинальный iPhone SE вышел в 2016 году, но создатели утверждают - появились новые функции.

Смартфон оснащен самым новым процессором компании на данный момент, A13 Bionic, который установлен в iPhone 11 и iPhone 11 Pro.

Кроме того потребителей порадует усовершенствованный портретный режим, видео 4K, Touch ID, дисплей Retina HD 4,7” и аккумулятор, которого хватит надолго, пишет kp.ru.

Минимальная цена смартфона начинается от 39 тысяч рублей.

В России продажи телефона стартуют с 24 апреля, но предзаказ можно сделать уже с 23 числа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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