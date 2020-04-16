Погода в Крыму на 16 апреля: сухо и тепло до +14
16 апреля на Крымском полуострове актуальна высокая пожарная опасность, действует и штормовое предупреждение.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем +12…+14°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +11…+13°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 8-13 м/с до 17 м/с. Температура воздуха днем +12…+14°.
В Керчи переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер днем западный, юго-западный до 14 м/с. Температура воздуха днем +12…+14°.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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