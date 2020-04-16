Погода в Крыму на 16 апреля: сухо и тепло до +14

16 Апр 2020 2020-04-16T06:13:16+03:00

На полуострове в силе штормовое предупреждение

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16 апреля на Крымском полуострове актуальна высокая пожарная опасность, действует и штормовое предупреждение.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем +12…+14°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +11…+13°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 8-13 м/с до 17 м/с. Температура воздуха днем +12…+14°.

В Керчи переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер днем западный, юго-западный до 14 м/с. Температура воздуха днем +12…+14°.

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ИСТОЧНИК KP.RU