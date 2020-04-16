2020-04-16T06:13:16+03:00
Общество

Погода в Крыму на 16 апреля: сухо и тепло до +14

На полуострове в силе штормовое предупреждение
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Поделиться:
Сакура цветет.Сакура цветет.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Изменить размер текста:

16 апреля на Крымском полуострове актуальна высокая пожарная опасность, действует и штормовое предупреждение.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем +12…+14°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +11…+13°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 8-13 м/с до 17 м/с. Температура воздуха днем +12…+14°.

В Керчи переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер днем западный, юго-западный до 14 м/с. Температура воздуха днем +12…+14°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода в Крыму на 16 апреля: сухо и тепло до +14
Apple выпустила новый iPhone SE от 39 тысяч рублей
Сергей Аксенов призвал крымчан поддержать Путина ответственностью и самодисциплиной
В Севастополе перенесли блокпосты, чтобы люди не смогли въехать в город грунтовыми дорогами
В Крыму разыскивают «Семью года»
В Крыму из дома замдиректора нефтяной компании украли больше миллиона
В Крыму пневмония подтверждается у каждого десятого с ОРВИ
У топ-менеджера госкорпорации в поселке под Ялтой украли часы за 7 тысяч долларов
Полиция Крыма будет расследовать каждый случай нарушения самоизоляции
На улицы Симферополя вышли усиленные наряды полиции, чтобы ловить нарушителей карантина
Москвичей, чья родственница привезла в Ялту коронавирус, насильно отправят в обсерватор
В ближайшие дни в Крыму ожидаются заморозки
Участковый в Красноперекопском районе спас пенсионерку от пьяного внука
Медикам Крыма запретят подрабатывать в частных клиниках на время карантина
В Черноморском районе на четырехлетнюю девочку упала тумба от телевизора
Мораторий на проезд между городами Крыма продлен до 30 апреля
Куда можно ездить на машине в Крыму во время самоизоляции, чтобы не получить штраф
Под наблюдением по коронавирусу в Крыму находится 2,2 тысячи человек
Аксенов каждое утро делает тест на коронавирус
Дикий кабан провалился в люк на Южном берегу Крыма
В Крыму на дополнительные меры поддержки выделят миллиард рублей
Уснувший за рулем микроавтобуса водитель оставил без света часть Симферополя