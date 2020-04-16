2020-04-16T10:04:05+03:00
Общество

Не нарушая самоизоляцию: Win mobile бесплатно доставляет sim-карты на дом по всему Крыму

Активировать «симку» можно через интернет
Степан ОСТИНОВ
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Мобильный оператор Win mobile запустил услугу дистанционного заказа и доставки на дом sim-карты.

Чтобы стать абонентом Win mobile, не нарушая условий самоизоляции, достаточно зайти на сайт компании https://www.mobile-win.ru, заполнить заявление на доставку sim-карты и подтвердить по телефону свою заявку.

- В течение следующего рабочего дня наш курьер доставит ее Вам домой совершенно бесплатно — в любую точку Крыма или Севастополя. Кроме того, заказать sim-карту можно, обратившись в контактный центр по телефону 0545, звонок бесплатный, - уточняют в компании.

Для активации полученной sim-карты необходимо пополнить баланс — и это тоже легко сделать, не выходя из дома. Абоненты могут пополнить счет на официальном сайте Win mobile, через интернет-банкинг или через сервис Яндекс-деньги.

Sim-карту доставят на следующий рабочий день.

Sim-карту доставят на следующий рабочий день.

- Пользуйтесь качественной мобильной связью и интернетом от компании Win mobile, не подвергая опасности свое здоровье и здоровье Ваших близких во время самоизоляции, - заключили в компании.

Напомним, компания Win Mobile запускает флешмоб для крымчан и севастопольцев, которые намерены использовать на все 100% свободное время — победителей ждут ценные призы.

* На правах рекламы

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