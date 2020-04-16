Открыт прием заявок для Доски почета Симферополя
Трудовые коллективы Симферополя могут предложить своих кандидатов для размещения на городской Доске почета.
Претендентов выбирают сроком на один год ко дню города Симферополя, cообщил начальник департамента внутренней политики и организационного обеспечения аппарата городской администрации Виктория Шацило.
Отбирать кандидатов будет специальная комиссия.
- От одного предприятия, учреждения или организации, общественного объединения выдвигается не более одного кандидата. Не рассматриваются ходатайства о занесении на Доску почета отдельного структурного подразделения (цех, бригада и т.п.) предприятия, учреждения, организации, - пояснила Виктория Шацило.
Документы принимают до 30 апреля 2020 года по адресу: улица Толстого, 15 или по электронной почте org.dep@simf.rk.gov.ru.
Дополнительную консультацию по вопросам подготовки документов можно получить по телефону: 25-80-57.
ИСТОЧНИК KP.RU