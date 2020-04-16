2020-04-16T09:24:19+03:00
Общество

Открыт прием заявок для Доски почета Симферополя

Подать документы можно до 30 апреля 2020 года
Анна БУГОРКОВА
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Отбирать кандидатов будет специальная комиссияОтбирать кандидатов будет специальная комиссияФото: Анастасия ЖУКОВА
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Трудовые коллективы Симферополя могут предложить своих кандидатов для размещения на городской Доске почета.

Претендентов выбирают сроком на один год ко дню города Симферополя, cообщил начальник департамента внутренней политики и организационного обеспечения аппарата городской администрации Виктория Шацило.

Отбирать кандидатов будет специальная комиссия.

- От одного предприятия, учреждения или организации, общественного объединения выдвигается не более одного кандидата. Не рассматриваются ходатайства о занесении на Доску почета отдельного структурного подразделения (цех, бригада и т.п.) предприятия, учреждения, организации, - пояснила Виктория Шацило.

Документы принимают до 30 апреля 2020 года по адресу: улица Толстого, 15 или по электронной почте org.dep@simf.rk.gov.ru.

Дополнительную консультацию по вопросам подготовки документов можно получить по телефону: 25-80-57.

ИСТОЧНИК KP.RU

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