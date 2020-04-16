В Симферополе проводят дезинфекцию подземных переходов

16 Апр 2020 2020-04-16T09:45:08+03:00

Власти уверяют, что средства санитарной обработки безопасны для человека

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В Симферополе коммунальные службы совместно с волонтерами обрабатывают дезинфицирующими средствами подземные переходы города.

Так, 14 апреля обработали 16 объектов, сообщил директор муниципального унитарного предприятия «Метроград» Василий Кирса. Санитарную обработку делают поздним вечером, чтобы не мешать симферопольцам.

При обработке используют сертифицированное на территории РФ дезинфицирующее средство полностью безопасное для человека.

Коммунальным службам помогают волонтеры Симферополя. Они чистят улицы, подъезды и остановки города.

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Дезинфекция подземных переходов в Симферополе.Видео: Администрация Симферополя

ИСТОЧНИК KP.RU