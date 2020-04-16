Крымчане смогут причаститься в храмах в день Пасхи
Все православные граждане Крыма с нетерпением ждут светлый праздник Пасхи, который состоится 19 апреля в воскресенье.
Храмы закрыты для посещения с 15 апреля, но в Великую Субботу, 18 апреля, и в день Пасхи, верующие смогут исповедаться и причаститься во дворе храма. Там же, на территории, будет проходит освящение пасхальных куличей.
Прихожане смогут проходить группами не более 50 человек. В обязательном порядке - масочный режим и дистанция не менее полтора метра, сообщает пресс-служба Симферопольской и Крымской епархии.
Для крымчан, которые останутся дома, будут доступны онлайн-трансляции в сети Интернет и на ТВ.
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ИСТОЧНИК KP.RU