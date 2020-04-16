2020-04-16T09:51:03+03:00
Общество

Крымчане смогут причаститься в храмах в день Пасхи

Службы пройдут в онлайн-трансляции
Анна БУГОРКОВА
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Все храмы Крыма сейчас закрыты для посещенияВсе храмы Крыма сейчас закрыты для посещенияФото: Анастасия ЖУКОВА
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Все православные граждане Крыма с нетерпением ждут светлый праздник Пасхи, который состоится 19 апреля в воскресенье.

Храмы закрыты для посещения с 15 апреля, но в Великую Субботу, 18 апреля, и в день Пасхи, верующие смогут исповедаться и причаститься во дворе храма. Там же, на территории, будет проходит освящение пасхальных куличей.

Прихожане смогут проходить группами не более 50 человек. В обязательном порядке - масочный режим и дистанция не менее полтора метра, сообщает пресс-служба Симферопольской и Крымской епархии.

Для крымчан, которые останутся дома, будут доступны онлайн-трансляции в сети Интернет и на ТВ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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