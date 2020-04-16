2020-04-16T10:50:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Крыму: Под наблюдением медиков находится 2,1 тысячи человек

От коронавируса в Крыму продолжают лечение 23 человека
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Крыму под медицинским наблюдением по коронавирусу находится 2 152 человека. За сутки под наблюдение врачей взяли 54 человека, сняли – 84. Об этом сообщила вице-премьер – министр труда и соцзащиты Крыма Елена Романовская.

- С нарастающим итогом снято с меднаблюдения 2818 человек. В стационарах находится 70 человек, вчера поступило 9, выписан 1, - уточнила Романовская.

В обсерваторах, по ее словам, находится 160 человек, учитывая больницу в Армянске.

Напомним, что в Крыму за сутки выявлено три заболевших коронавирусной инфекцией. Таким образом, количество выявленных заболевших на полуострове составило 37 человек, выздоровели 14. Продолжают лечение 23 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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