2020-04-16T10:46:44+03:00
Коронавирус Covid-19

В Крыму начнут штрафовать всех, кто приехал из других регионов РФ «без разрешения на пребывание»

Им будут выписывать протоколы и отправлять материалы по месту жительства
Анастасия ЖУКОВА
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Штрафы будут выписывать прямо в аэропортуШтрафы будут выписывать прямо в аэропортуФото: Анастасия ЖУКОВА
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Все жители других регионов РФ, которые прибыли в Крым «без соответствующего разрешения на пребывание и передвижение по территории республики» получат административные протоколы за нарушение режима самоизоляции.

Материалы составляют сотрудники Крымского линейного управления МВД России на транспорте, начиная с 16 апреля. Полицейские дежурят в аэропорту «Симферополь» и на железнодорожном вокзале.

Граждан будут привлекать к ответственности по части 1 статьи 20.6¹ КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации). За такое нарушение гражданам грозит либо предупреждение, либо административный штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей.

- Составленные административные протоколы будут направлены по месту регистрации нарушителей для привлечения их к ответственности, - сообщил премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк на заседании оперативного штаба.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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