2020-04-16T11:07:43+03:00
Общество

В Крыму выросло количество внебольничных пневмоний

Гооспитализированы 33 человека, из них у семи заболевание протекает в средней и тяжелой формах
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Крыму на 33 человека за сутки выросло количество внебольничных пневмоний. 254 человека обратились с признаками ОРВИ. Об этом сообщила вице-премьер - министр труда и соцзащиты Крыма Елена Романовская.

- За сутки у нас выросло число внебольничных пневмоний на 33 человека. Из них у семи человек пневмония в средней и тяжелой форме. Это говорит о том, что у нас продолжается сложная эпидемиологическая обстановка по заболеванию ОРВИ и внебольничных пневмоний, поэтому еще раз призываю граждан, которые почувствовали первые признаки ОРВИ не выходить из дома, не приходить в больницу, - отметила Елена Романовская.

По ее словам, при появлении симптомов ОРВИ нужно вызвать врача по телефону, сказать ему о первых признаках заболевания и обозначить, общались ли вы с родственниками. Также нельзя скрывать, были ли вы в регионах, которые считаются неблагополучными по коронавирусной инфекции.

- Эту информацию необходимо озвучить врачу, чтобы он приехал к вам с более усиленными средствами защиты, - уточнила вице-премьер.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бюджет Крыма даст 3 миллиарда на помощь малоимущим и отдельным отраслям
В Крыму будут штрафовать приезжих из других регионов РФ
На учете в центре занятости стоят 9,5 тысячи крымчан
В Крыму ускорят проверку врачей на коронавирус
В Крыму выросло количество внебольничных пневмоний
В первый день полиция Крыма выписала 208 штрафов нарушителям самоизоляции
В Крыму начнут штрафовать всех, кто приехал из других регионов РФ «без разрешения на пребывание»
Коронавирус в Крыму: Под наблюдением медиков находится 2,1 тысячи человек
Не нарушая самоизоляцию: Win mobile бесплатно доставляет sim-карты на дом по всему Крыму
Крымчане смогут причаститься в храмах в день Пасхи
В Симферополе проводят дезинфекцию подземных переходов
«Все будет хорошо!»: Ксения Симонова создала песчаную историю про коронавирус
Открыт прием заявок для Доски почета Симферополя
Погода в Крыму на 16 апреля: сухо и тепло до +14
Apple выпустила новый iPhone SE от 39 тысяч рублей