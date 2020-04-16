В Крыму выросло количество внебольничных пневмоний

16 Апр 2020 2020-04-16T11:07:43+03:00

Гооспитализированы 33 человека, из них у семи заболевание протекает в средней и тяжелой формах

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В Крыму на 33 человека за сутки выросло количество внебольничных пневмоний. 254 человека обратились с признаками ОРВИ. Об этом сообщила вице-премьер - министр труда и соцзащиты Крыма Елена Романовская.

- За сутки у нас выросло число внебольничных пневмоний на 33 человека. Из них у семи человек пневмония в средней и тяжелой форме. Это говорит о том, что у нас продолжается сложная эпидемиологическая обстановка по заболеванию ОРВИ и внебольничных пневмоний, поэтому еще раз призываю граждан, которые почувствовали первые признаки ОРВИ не выходить из дома, не приходить в больницу, - отметила Елена Романовская.

По ее словам, при появлении симптомов ОРВИ нужно вызвать врача по телефону, сказать ему о первых признаках заболевания и обозначить, общались ли вы с родственниками. Также нельзя скрывать, были ли вы в регионах, которые считаются неблагополучными по коронавирусной инфекции.

- Эту информацию необходимо озвучить врачу, чтобы он приехал к вам с более усиленными средствами защиты, - уточнила вице-премьер.

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ИСТОЧНИК KP.RU