В Крыму ускорят проверку врачей на коронавирус
Лаборатория, которую развернули на базе республиканской детской клинической больницы в Симферополе, работает не на полную мощность. Роспотребнадзор требует загрузить учреждение на 100%.
Напомним, именно в этой лаборатории должны тестировать медиков, которые работают в больницах, где проходят лечение граждане с covid-19.
- За все время работы проведено 277 исследований при мощности ежесуточной - порядка 75 исследований. Это крайне мало! - отметил на заседании оперативного штаба замначальника крымского управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков. - За истекшие сутки проведено 88 исследований. Прошу дать поручение увеличить количество проводимых лабораторных исследований.
Вице-премьер Елена Романовская отметила, что проблему уже решают. По ее словам, Минздрав РК разработал маршрутизацию по сдаче анализов для врачей из больниц, где проходят лечение больные коронавирусом.
- Будем загружать лабораторию в полном объеме, - пообещала Романовская.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Профилактика коронавируса в Крыму»