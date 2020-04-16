2020-04-16T11:08:51+03:00
Коронавирус Covid-19

В Крыму ускорят проверку врачей на коронавирус

Лаборатория, предназначенная для проведения таких тестов, работает вполсилы
Анастасия ЖУКОВА
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Всех врачей, которые работают в больницах с коронавирусными больными, протестируют на вирусВсех врачей, которые работают в больницах с коронавирусными больными, протестируют на вирусФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Лаборатория, которую развернули на базе республиканской детской клинической больницы в Симферополе, работает не на полную мощность. Роспотребнадзор требует загрузить учреждение на 100%.

Напомним, именно в этой лаборатории должны тестировать медиков, которые работают в больницах, где проходят лечение граждане с covid-19.

- За все время работы проведено 277 исследований при мощности ежесуточной - порядка 75 исследований. Это крайне мало! - отметил на заседании оперативного штаба замначальника крымского управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков. - За истекшие сутки проведено 88 исследований. Прошу дать поручение увеличить количество проводимых лабораторных исследований.

Вице-премьер Елена Романовская отметила, что проблему уже решают. По ее словам, Минздрав РК разработал маршрутизацию по сдаче анализов для врачей из больниц, где проходят лечение больные коронавирусом.

- Будем загружать лабораторию в полном объеме, - пообещала Романовская.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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