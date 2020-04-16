2020-04-16T11:41:15+03:00
Коронавирус Covid-19

На учете в центре занятости стоят 9,5 тысячи крымчан

В министерстве труда и соцзащиты призвали становиться на учет тех, кто не работал официально
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Почти 9,5 тысячи крымчан стоят на учете в Центре занятости Крыма. Как сообщила вице-премьер, министр труда и соцзащиты Крыма Елена Романовская, официально получили статус безработных 5 860 человек.

- Остальные 2,5 тысячи - это те, кто недавно пришли либо уже сняты с учета как получатели пособия и по настоящее время ищут работу, - пояснила Романовская.

По ее словам, на сегодня в Крыму 13 тысяч актуальных вакансий. Из них три тысячи по тем отраслям, которые продолжают работать в условиях ограничений.

Елена Романовская призвала обращаться в центр занятости тех крымчан, которые не работали официально.

- Приходите и становитесь на учет как безработные. Да, первое пособие будет 1,5 тысячи, но мы сможем официально назначить вам другие виды помощи, если ваша семья имеет несовершеннолетних детей и нуждается в поддержке государства, - заключила вице-премьер.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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