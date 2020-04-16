2020-04-16T12:29:54+03:00
Коронавирус Covid-19

В Крыму будут штрафовать приезжих из других регионов РФ

Они обязаны заявить о месте жительства для контроля за самоизоляцией
Анна КИРИЕНКО
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Все приезжие получают памятку о том, что должны 14 дней находиться на самоизоляцииВсе приезжие получают памятку о том, что должны 14 дней находиться на самоизоляцииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Прибывшим из других регионов РФ в Крым грозит штраф за сокрытие информации о своем местонахождении. Их адрес установят по данным, указанным в анкете, заполненной при въезде на полуостров.

- Все, кто прилетает из других регионов, обязаны стать на самоизоляцию, дать информацию по телефону по какому адресу находятся - таких подтверждений практически нет, - подчеркнул глава Крыма Сергей Аксенов. - Поскольку вся инфекция завозная, то основная группа риска у нас - это люди, прибывшие из других регионов РФ. Если не будем контролировать всех без исключения, то остановить эпидемию быстро тоже не получится.

Подразделения МВД и Росгвардии сейчас загружены контролем за самоизоляцией граждан и соблюдением запрета на работу в общепите и сфере услуг.

Организовать работу по выяснению местонахождения приезжих поручено первому вице-премьеру Игорю Михайличенко, который курирует работу штаба Народного ополчения народной дружины Республики Крым. На нарушителей будут составлять административные протоколы.

За сутки авиа- и железнодорожным транспортом прибыло 834 человека и еще 1284 через Крымский мост. Роспотребнадзор выдал 16 постановлений о самоизоляции тем гражданам, которые находились за границей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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