2020-04-16T12:23:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Бюджет Крыма даст 3 миллиарда на помощь малоимущим и отдельным отраслям

Деньги сняли с республиканских строек
Анна КИРИЕНКО
Поделиться:
Республика напарвит 3 миллиарда на поддержку граждан и бизнесаРеспублика напарвит 3 миллиарда на поддержку граждан и бизнесаФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Из бюджета Крыма направят 3 миллиарда рублей на поддержку малоимущих граждан и отдельных отраслей, пострадавших от covid-19.

Средства перенаправят с республиканских программ по строительству объектов инфраструктуры.

- Принято решение - снять деньги с адресных инвестиционных программ в объеме 3 миллиардов рублей на 3 месяца, чтобы была возможность из средств республиканского бюджета оказывать прямую материальную поддержку как отраслям, так и категориям граждан, - подчеркнул глава Крыма Сергей Аксенов. - Со стройкой подождем. Итак бывает, что по халатности переносятся сроки, а в нынешний момент материальная поддержка тех людей, у которых нет средств на самое необходимое, сегодня более важно.

Республиканская помощь будет предоставляться адресно и ежемесячно. Категории граждан, которые наиболее нуждаются в бюджетной поддержке, определит Минсоцполитики Крыма. В пятницу 17 апреля Госсовет Крыма соберется на внеочередную сессию для перераспределения средств.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Профилактика коронавируса в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Эксперт: «При повторном заражении коронавирусом болезнь может пройти за несколько дней»
Сторож авторынка в Симферополе продал чужое авто, выдав его за машину жены
Доплаты за работу с Сovid-19 получат больше 900 медиков Крыма
Индекс уровня самоизоляции в Крыму на 16 апреля 2020: На улицах много людей
Бизнесу разрешили не платить за аренду городской и крымской недвижимости
Власти Крыма прокомментировали задержание в республике агентов разведки Украины
Крымские волонтеры получают все больше заявок на бесплатные продуктовые наборы
Бюджет Крыма даст 3 миллиарда на помощь малоимущим и отдельным отраслям
В Крыму разыщут всех приезжих, чтобы оштрафовать за сокрытие информации о своем местонахождении
На учете в центре занятости стоят 9,5 тысячи крымчан
В Крыму ускорят проверку врачей на коронавирус
В Крыму выросло количество внебольничных пневмоний
В первый день полиция Крыма выписала 208 штрафов нарушителям самоизоляции
В Крыму начнут штрафовать всех, кто приехал из других регионов РФ «без разрешения на пребывание»
Коронавирус в Крыму: Под наблюдением медиков находится 2,1 тысячи человек
Не нарушая самоизоляцию: Win mobile бесплатно доставляет sim-карты на дом по всему Крыму
Крымчане смогут причаститься в храмах в день Пасхи
В Симферополе проводят дезинфекцию подземных переходов
«Все будет хорошо!»: Ксения Симонова создала песчаную историю про коронавирус
Открыт прием заявок для Доски почета Симферополя
Погода в Крыму на 16 апреля: сухо и тепло до +14
Apple выпустила новый iPhone SE от 39 тысяч рублей