Бюджет Крыма даст 3 миллиарда на помощь малоимущим и отдельным отраслям

16 Апр 2020 2020-04-16T12:23:57+03:00

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Из бюджета Крыма направят 3 миллиарда рублей на поддержку малоимущих граждан и отдельных отраслей, пострадавших от covid-19.

Средства перенаправят с республиканских программ по строительству объектов инфраструктуры.

- Принято решение - снять деньги с адресных инвестиционных программ в объеме 3 миллиардов рублей на 3 месяца, чтобы была возможность из средств республиканского бюджета оказывать прямую материальную поддержку как отраслям, так и категориям граждан, - подчеркнул глава Крыма Сергей Аксенов. - Со стройкой подождем. Итак бывает, что по халатности переносятся сроки, а в нынешний момент материальная поддержка тех людей, у которых нет средств на самое необходимое, сегодня более важно.

Республиканская помощь будет предоставляться адресно и ежемесячно. Категории граждан, которые наиболее нуждаются в бюджетной поддержке, определит Минсоцполитики Крыма. В пятницу 17 апреля Госсовет Крыма соберется на внеочередную сессию для перераспределения средств.

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ИСТОЧНИК KP.RU