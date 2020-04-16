2020-04-16T12:37:15+03:00
Общество

Крымские волонтеры получают все больше заявок на бесплатные продуктовые наборы

За минувшие сутки раздали 351 такой набор
Анастасия ЖУКОВА
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Волонтеры развозят продукты по всему полуострову. Фото: Молодежь Крыма / ВКонтактеВолонтеры развозят продукты по всему полуострову. Фото: Молодежь Крыма / ВКонтакте
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Волонтеры получают все больше заявок на оказание помощи, в том числе - от малоимущих граждан, которым нужны продукты. Об этом на оперативном штабе сообщил спикер крымского парламента Владимир Константинов.

- За вчерашний день - 632 заявки, это невероятное количество, - сказал он. - И очевидно, что продуктовые наборы будут самым востребованным видом помощи, нам при продлении нашего режима на май месяц это нужно иметь ввиду. Потребность в продуктовых наборах нарастает и нарастает.

По словам Константинова, за минувшие сутки волонтеры раздали 351 бесплатный продуктовый набор, их получили нуждающиеся граждане по всему Крыму.

- Это уже совершенно другой уровень работы. Если перехлестнет за тысячу - это большая мобилизация нашего партийного актива, - отметил Владимир Константинов.

Напомним, в Крыму с момента введения режима всеобщей изоляции действует волонтерский штаб для оказания помощи нуждающимся гражданам. Активисты помогают покупать продукты и лекарства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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