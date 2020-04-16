Доплаты за работу с Сovid-19 получат больше 900 медиков Крыма
Доплаты за работу с инфицированными коронавирусом больными получат более 900 медиков Крыма. К стимулирующим выплатам из федерального бюджета добавятся региональные.
Как указал глава Крыма Сергей Аксенов, врачи стационаров ежемесячно получат дополнительно по 50 тысяч рублей, средний медперсонал – 30 тысяч рублей, младший - по 15 тысяч рублей.
Врачам «скорой» и амбулаторий добавят по 35 тысяч рублей, фельдшерам и медсестрам по 20 тысяч, санитаркам и прочему медперсоналу по 12 тысяч рублей.
Региональный бюджет дополнительно выплатить по 40 тысяч рублей врачам и лаборантам в обсерваторах, медсестрам по 25 тысяч рублей и санитаркам по 12 тысяч рублей.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Профилактика коронавируса в Крыму»