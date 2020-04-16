Доплаты за работу с Сovid-19 получат больше 900 медиков Крыма

16 Апр 2020 2020-04-16T14:04:17+03:00

Медикам Крыма выплатят премиальные за работу с коронавиусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Доплаты за работу с инфицированными коронавирусом больными получат более 900 медиков Крыма. К стимулирующим выплатам из федерального бюджета добавятся региональные.

Как указал глава Крыма Сергей Аксенов, врачи стационаров ежемесячно получат дополнительно по 50 тысяч рублей, средний медперсонал – 30 тысяч рублей, младший - по 15 тысяч рублей.

Врачам «скорой» и амбулаторий добавят по 35 тысяч рублей, фельдшерам и медсестрам по 20 тысяч, санитаркам и прочему медперсоналу по 12 тысяч рублей.

Региональный бюджет дополнительно выплатить по 40 тысяч рублей врачам и лаборантам в обсерваторах, медсестрам по 25 тысяч рублей и санитаркам по 12 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU