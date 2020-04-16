Индекс уровня самоизоляции в Крыму на 16 апреля 2020: На улицах много людей

16 Апр 2020 2020-04-16T14:00:42+03:00

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Симферопольцы хуже других жителей крымских городов соблюдают самоизоляцию. Согласно сервису Яндекса, который высчитывает индекс самоизоляции в российских городах, в Симферополе этот показатель 2,7. Это значит, что на улице много людей. И это несмотря на то, что в Крыму с 15 апреля ввели московские штрафы за бесцельное нахождение вне дома.

В Ялте, Керчи и Евпатории этот показатель равняется 3,3. Чуть меньше в Феодосии – 3,2. Это значит, что на улицах есть люди.

Яндекс рассчитывает индекс самоизоляции, исходя из приложений, которые использует человек, выходящий из дома. Поэтому показатель примерный, он не может использоваться для точных расчетов. Самый высокий индекс - 4-5 баллов. Это значит, что на улицах практически нет людей.

Напомним, в Крыму, как и по всей России, режим всеобщей самоизоляции продлен до 30 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU