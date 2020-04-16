2020-04-16T14:46:22+03:00
Общество

Сторож авторынка в Симферополе продал чужое авто, выдав его за машину жены

Покупатель даже не усомнился в подлинности слов продавца и увез авто на эвакуаторе
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Симферополе задержали мошенника, который продал не свой автомобиль. Преступление раскрыли осле обращения жительницы крымской столицы в отделение полиции.

Женщина сообщила, что припарковала авто недалеко от места ее проживания, однако некоторое время спустя не нашла свою машину.

Правоохранители провели расследование и задержали 28-летнего жителя Симферопольского района, которого ранее судили за имущественные преступления. Он признался в том, что причастен к пропаже автомобиля.

Мужчина рассказал полицейским, что работал сторожем на авторынке и заметил, что несколько дней на обочине стоит авто потерпевшей.

Он решил созвониться со скупщиком подержанных автомобилей и рассказал ему выдуманную историю о своей законной жене, которая уехала из страны и забрала все свои документы и ключи. Сумму мошенник попросил чисто символическую – всего 10 тысяч рублей.

Покупатель даже не усомнился в подлинности слов продавца и увез авто на эвакуаторе после заключения липовой сделки.

- Следственным отделом ОП №2 «Киевский» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину), - сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на пресс-службу МВД по Крыму.

Теперь подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Эксперт: «При повторном заражении коронавирусом болезнь может пройти за несколько дней»
Сторож авторынка в Симферополе продал чужое авто, выдав его за машину жены
Доплаты за работу с Сovid-19 получат больше 900 медиков Крыма
Индекс уровня самоизоляции в Крыму на 16 апреля 2020: На улицах много людей
Бизнесу разрешили не платить за аренду городской и крымской недвижимости
Власти Крыма прокомментировали задержание в республике агентов разведки Украины
Крымские волонтеры получают все больше заявок на бесплатные продуктовые наборы
Бюджет Крыма даст 3 миллиарда на помощь малоимущим и отдельным отраслям
В Крыму разыщут всех приезжих, чтобы оштрафовать за сокрытие информации о своем местонахождении
На учете в центре занятости стоят 9,5 тысячи крымчан
В Крыму ускорят проверку врачей на коронавирус
В Крыму выросло количество внебольничных пневмоний
В первый день полиция Крыма выписала 208 штрафов нарушителям самоизоляции
В Крыму начнут штрафовать всех, кто приехал из других регионов РФ «без разрешения на пребывание»
Коронавирус в Крыму: Под наблюдением медиков находится 2,1 тысячи человек
Не нарушая самоизоляцию: Win mobile бесплатно доставляет sim-карты на дом по всему Крыму
Крымчане смогут причаститься в храмах в день Пасхи
В Симферополе проводят дезинфекцию подземных переходов
«Все будет хорошо!»: Ксения Симонова создала песчаную историю про коронавирус
Открыт прием заявок для Доски почета Симферополя
Погода в Крыму на 16 апреля: сухо и тепло до +14
Apple выпустила новый iPhone SE от 39 тысяч рублей