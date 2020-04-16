Сторож авторынка в Симферополе продал чужое авто, выдав его за машину жены

16 Апр 2020 2020-04-16T14:46:22+03:00

Покупатель даже не усомнился в подлинности слов продавца и увез авто на эвакуаторе

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В Симферополе задержали мошенника, который продал не свой автомобиль. Преступление раскрыли осле обращения жительницы крымской столицы в отделение полиции.

Женщина сообщила, что припарковала авто недалеко от места ее проживания, однако некоторое время спустя не нашла свою машину.

Правоохранители провели расследование и задержали 28-летнего жителя Симферопольского района, которого ранее судили за имущественные преступления. Он признался в том, что причастен к пропаже автомобиля.

Мужчина рассказал полицейским, что работал сторожем на авторынке и заметил, что несколько дней на обочине стоит авто потерпевшей.

Он решил созвониться со скупщиком подержанных автомобилей и рассказал ему выдуманную историю о своей законной жене, которая уехала из страны и забрала все свои документы и ключи. Сумму мошенник попросил чисто символическую – всего 10 тысяч рублей.

Покупатель даже не усомнился в подлинности слов продавца и увез авто на эвакуаторе после заключения липовой сделки.

- Следственным отделом ОП №2 «Киевский» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину), - сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на пресс-службу МВД по Крыму.

Теперь подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU