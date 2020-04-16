Эксперт: «При повторном заражении коронавирусом болезнь может пройти за несколько дней»

16 Апр 2020 2020-04-16T15:08:05+03:00

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При повторном заражении коронавирусом можно будет вылечиться в несколько раз быстрее. Например, за 3-4 дня. Такое мнение высказал Евгений Шилов, старший научный сотрудник кафедры иммунологии Биологического факультета МГУ, передает kp.ru.

По словам эксперта, после того, как пациент переболел коронавирусом, антитела выводятся из организма за четыре недели. Но остаются клетки памяти.

- В случае повторного заражения иммунная система может очень быстро нарастить антитела за счет того, что теперь иммунный ответ будет развиваться не с нуля, а с резерва клеток памяти, которые будут готовы к активации в любой момент по сигналу. Тот путь, который мы в первый раз шли за две недели, мы сможем пройти за несколько дней, - отмечает Евгений Шилов.

По его словам, иммунитет к коронавирусу может исчезнуть через несколько лет. Кроме того, он может и не подействовать, если начнется новая волна заражения со штаммом, отличающимся по антигенным характеристикам.

Сейчас после выздоровления у людей в организме не остается вируса. А случаи повторного заражения – это скорее желание поставить дополнительную галочку в статистике вылечившихся.

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ИСТОЧНИК KP.RU