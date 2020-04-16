В России с начала года количество безработных выросло на 44 тысячи

16 Апр 2020 2020-04-16T15:30:10+03:00

На портал «Работа в России» поступило 180 тысяч заявлений от россиян

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Уровень безработицы в России вырос на 6,36%. По данным главы Минтруда РФ Антона Котякова, официально в РФ зарегистрировано 735 тысяч безработных. Так, с начала года их стало на 44 тысячи больше.

- Сведения об официально регистрируемой безработице характеризуют ситуацию на рынке труда без учета особенностей нерабочих дней. Для того, чтобы иметь объективную картину происходящего в сфере занятости, организован ежедневный онлайн-мониторинг, - передает слова Котякова kp.ru.

Глава Минтруда РФ отметил, что на портал «Работа в России» поступило 180 тысяч заявлений от россиян, которые хотят получить регистрацию в качестве безработных. Официальное кол-во безработных, таким образом, может вырасти до 915 человек. В то время как годом ранее безработных было 813 тысяч человек.

Напомним, что каждому вставшему на учет в службу занятости с 1 марта полагается максимальное пособие в размере 12 130 рублей и по 3 тысячи рублей доплаты за каждого несовершеннолетнего ребенка в семье.

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ИСТОЧНИК KP.RU