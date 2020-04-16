Дополнительные выплаты врачам по коронавирусу не будут облагаться подоходным налогом

16 Апр 2020 2020-04-16T15:39:20+03:00

Президент поручил внести необходимые поправки в законодательство, чтобы освободить от НДФЛ эти выплаты

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Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что стимулирующие выплаты врачам и среднему медперсоналу не будут облагаться подоходным налогом, передает kp.ru.

Напомним, что ранее президент сообщил о дополнительных выплатах медперсоналу в размере 80, 50 и 25 тысяч рублей, чтобы поддержать медиков в борьбе с ситуацией распространения коронавирусной инфекции.

- Мной были названы цифры дополнительные стимулирующие - выплаты для врачей. Цифры названы абсолютными. Поэтому нужно, чтобы люди получили их на руки, что называется, чистыми, - обратился Владимир Путин к министру финансов РФ Антону Силуанову.

Президент также поручил внести необходимые поправки в законодательство, чтобы освободить от НДФЛ эти выплаты.

Силуанов сообщил, что такие изменения в документы внесут в ближайшее время.

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ИСТОЧНИК KP.RU