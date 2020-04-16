Предприятия смогут подать заявки на безвозмездную господдержку уже с 1 мая

16 Апр 2020 2020-04-16T15:53:42+03:00

Субсидии получат те компании, которые не увольняют сотрудников

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Предприятия малого и среднего бизнеса смогут получить безвозмездную помощь от государства по решению Владимира Путина.

В первую очередь средства будут выделять предприятиям, работающим в сфере туризма, общественного питания, торговли непродовольственными товарами.

Поддерживать государство будет только те компании, которые сохраняют занятость и оставили на работе не менее 90% сотрудников (от штатной численности). Предприятие сможет получить 12 130 рублей на одного работника в месяц - для сохранения уровня оплаты труда в апреле и мае, пишет kp.ru.

Владимир Путин поручил сделать процесс обращения за такой безвозмездной субсидией максимально удобным и быстрым. Подавать заявки можно будет уже с 1 мая 2020 года, а средства за апрель начнут переводить на счета с 18 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU