Аксенов рассказал, когда возможен запуск курортного сезона в Крыму

16 Апр 2020 2020-04-16T16:44:49+03:00

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В Крыму возобновят работу объекты санаторно-курортной сферы тогда, когда улучшится эпидемиологическая обстановка по коронавирусу на полуострове.

- Если наш режим самоизоляции даст эффект, то попробуем за счет внутренней загрузки запустить работу курортной сферы. Но это только в том случае, если позволит эпидемиологическая обстановка, - сообщил во время оперативного штаба глава Крыма Сергей Аксенов.

Вариант запуска туристической сферы для крымчан возможен, когда в республике будет купирована ситуация по корнавирусу, и не будет новых случаев заражения.

- Если будет риск получить только завозные случаи, то будет возможность открыть наши отели и здравницы, за бюджетный счет поддержать инвалидов, ветеранов, малообеспеченные семьи. Но это при том, если у нас не будет новых случаев заражения, - сказал Аксенов.

Напомним, что в Крыму было выявлено 37 случаев инфицирования коронавирусом, а в Севастополе - восемь.

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ИСТОЧНИК KP.RU