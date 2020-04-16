Симферополец до смерти избил бездомную из-за личной неприязни

16 Апр 2020 2020-04-16T17:04:02+03:00

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В Симферополе местный житель до смерти избил женщину без определенного места жительства. Поводом к избиению послужила личная неприязнь, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

По данным ведомства, 40-летняя женщина поступила в Симферопольскую клиническую больницу скорой помощи с ушибленными ранами головы. Женщина не приходила в сознание и вскоре скончалась. Правоохранители выяснили, что у нее не было определенного места жительства.

Позже полицейские задержали подозреваемого - 45-летнего мужчину, судимого за имущественные преступления и совершенные против жизни и здоровья личности.

Задержанный рассказал, что он шел по улице, увидел женщину, к которой у него возникла личная неприязнь. Недолго думая, мужчина схватил палку и нанес ей множественные удары по телу. А после этого покинул место происшествия.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего». Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU