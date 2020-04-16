Развязка трассы «Тавриды» на границе с Севастополем открылась для движения

16 Апр 2020 2020-04-16T18:11:40+03:00

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На границе Крыма и Севастополя, у села Верхнесадовое, открылась для движения новая дорожная развязка. Об этом сообщил сообщил пресс-секретарь крымского управления компании-подрядчика строительства трассы «Таврида» «ВАД» Григорий Назаров.

- Теперь машины, движущиеся из Севастополя через Верхнесадовое, едут через путепровод по съезду транспортной развязки, выезжая в сторону Симферополя по основному ходу трассы. Движение на Севастополь тоже идет по съезду транспортной развязки, - сообщил Назаров.

По его словам, продолжаются работы на седьмом этапе строительства трассы, и он остается закрытым. После того, как «Тавриду» введут в эксплуатацию, через развязку будет ездить транспорт, направляющийся в село Верхнесадовое.

Напомним, что седьмой этап трассы «Таврида» начинается от границы Крыма с Севастополем и длится до Президентской трассы.

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ИСТОЧНИК KP.RU