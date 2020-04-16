2020-04-16T18:42:08+03:00
Общество

Путин перенес празднования в честь Дня Победы

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9 мая Парад Победы не состоится. Фото: Михаил ФРОЛОВ9 мая Парад Победы не состоится. Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Выступая на Совете безопасности президент России Владимир Путин ответил на вопрос, волновавший миллионы людей – празднование Дня Победы в 2020 году перенесут на другую дату.

- До Дня Победы меньше месяца, и сейчас перед нами непростой выбор, - сказал Путин. - И дата 9 мая для нас святая, и жизнь каждого человека бесценна. Риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки. И это не дает мне право начинать подготовку к параду и другим мероприятиям. Отдаю распоряжение изменить график и перенести подготовку к параду на Красной площади, отложить все массовые мероприятия в честь 75-летия Победы.

Президент обратился к тем, кто каждый год выходил на акцию «Бессмертный полк».

- Разделяю ваши чувства, потому что выхожу в одном строю вместе с вами, - сказал он. - Понимаю, что для нас именно 9 мая - День Победы. Эту дату невозможно перенести, мы и не будем этого делать. В каждой семье в этот день будут чествовать своим героев. Уверен, что День Победы станет в этом году объединяющим для нашего народа.

Глава государства не стал говорить, когда пройдут празднования, но пообещал, что они состоятся непременно, сообщает kp.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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