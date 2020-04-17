Погода в Крыму на 17 апреля: сухо и тепло до +18

17 Апр 2020 2020-04-17T06:27:04+03:00

На полуострове синоптики обещают ветреный день. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На полуострове в силе штормовое предупреждение

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17 апреля в Крыму сохранится высокая пожарная опасность и штормовое предупреждение.

- Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха днем +16…+18°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +12…+14°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, порывы до 17 м/с. Температура воздуха днем +15…+17°.

В Керчи малооблачно. Без осадков. Ветер юго-западный 12-17 м/с. Температура воздуха днем +14…+16°.

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ИСТОЧНИК KP.RU