В Джанкойском районе невестка украла у свекрови больше 40 тысяч рублей

17 Апр 2020 2020-04-17T09:07:00+03:00

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В Джанкойском районе полицейские раскрыли кражу с банковской карты пенсионерки. Больше 40 тысяч рублей присвоила невестка потерпевшей.

К оперативникам поступило заявление 66-летней жительницы одного из сел района. Женщина сообщила, что у нее из сумки пропала банковская карта, с которой были сняты деньги.

Проверка лиц, которые имели доступ в жилище пенсионерки, показала, что к совершению преступления причастна 45-летняя невестка заявительницы.

- Как выяснилось, ранее потерпевшая просила подозреваемую снять с ее карты деньги, сообщив при этом пин-код, - отметили в пресс-службе МВД по Крыму. - В дальнейшем, имея доступ в дом свекрови, злоумышленница несколько раз тайно похищала банковскую карту и снимала с нее деньги без ведома владелицы.

В содеянном подозреваемая созналась, написав явку с повинной. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности. Новое уголовное дело за кражу грозит злоумышленнице лишением свободы на срок до 6 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU