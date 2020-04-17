В Крыму приговорили вымогателей, требовавших от военнослужащего 50 тысяч рублей

17 Апр 2020 2020-04-17T10:05:17+03:00

Выогателей задержали в сентябре прошлого года. Фото: стоп-кадр видео УФСБ РФ по РК

Они проведут в колонии несколько лет

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В Крыму приговорили группу вымогателей, требовавших от военнослужащего 50 тысяч рублей. Двое проведут в колонии два года жизни, одни — два с половиной.

Трое членов этнической преступной группы занимались вымогательством с применением насилия. Под надуманным предлогом они на протяжении нескольких недель требовали от военнослужащего 50 тысяч рублей. В случае отказа мужчине угрожали физической расправой.

В сентябре 2019года двое членов преступной группы были задержаны с поличным при получении денежных средств от военнослужащего. Третий член ОПГ задержан правоохранителями в городе Челябинске.

На подозреваемых завели уголовное дело за вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия. По п. «а», «в» ч.2 ст. 163 Уголовного Кодекса РФ им грозило до 7 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU