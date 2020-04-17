2020-04-17T10:51:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Крымчане активно сообщают о соседях, нарушающих режим самоизоляции

Количество звонков на «телефон доверия» растет
Анна КИРИЕНКО
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Полиция проверяет всю информацию по нарушителям режима самоизоляции. Фото: ппресс-служба администрации КерчиПолиция проверяет всю информацию по нарушителям режима самоизоляции. Фото: ппресс-служба администрации Керчи
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Крымская полиция фиксирует рост количества звонков, поступающих на «телефон доверия» о гражданах, нарушающих режим самоизоляции.

Об этом на заседании оперативного штаба сообщил замначальника МВД по Крыму Александр Смаглин.

- У нас потупило рекордное количество заявлений о нарушении гражданами режима самоизоляции - 90 за сутки, - подчеркнул он. - Из них 14 не подтвердились, по остальным составлены материалы.

Из 408 проверенных граждан, которым выдано предписание о домашней самоизоляции, по месту жительства правоохранители не обнаружили одного - его принудительно поместили в обсерватор и выписали штраф.

Всего на домашней изоляции в Крыму находятся 1808 человек. За все время 4639 человек провели дома без выхода на улицу 14 дней.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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