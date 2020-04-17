Крымчане активно сообщают о соседях, нарушающих режим самоизоляции

17 Апр 2020 2020-04-17T10:51:40+03:00

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Крымская полиция фиксирует рост количества звонков, поступающих на «телефон доверия» о гражданах, нарушающих режим самоизоляции.

Об этом на заседании оперативного штаба сообщил замначальника МВД по Крыму Александр Смаглин.

- У нас потупило рекордное количество заявлений о нарушении гражданами режима самоизоляции - 90 за сутки, - подчеркнул он. - Из них 14 не подтвердились, по остальным составлены материалы.

Из 408 проверенных граждан, которым выдано предписание о домашней самоизоляции, по месту жительства правоохранители не обнаружили одного - его принудительно поместили в обсерватор и выписали штраф.

Всего на домашней изоляции в Крыму находятся 1808 человек. За все время 4639 человек провели дома без выхода на улицу 14 дней.

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ИСТОЧНИК KP.RU