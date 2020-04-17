Коронавирус в Крыму: Под наблюдением медиков находится больше двух тысяч человек

17 Апр 2020 2020-04-17T10:57:42+03:00

За последние сутки взят под наблюдение 31 человек

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В Крыму под наблюдением медиков по коронарусу находится 2 041 человек. Под динамическим наблюдением на дому 1808 человек. Об этом сообщила вице-премьер – министр труда и соцзащиты Елена Романовская.

- За последние сутки взят под наблюдение 31 человек, снято с наблюдения 142 человека. Это граждане, которые прибыли из-за рубежа и имеют постановление о нахождении на самоизоляции и близкие их контакты, - отметила Романовская.

По ее словам, в стационарах на 17 апреля находится 72 человека. 16 апреля поступило 8 человек, было выписано шесть.

- 165 человек у нас продолжают находиться в обсерваторах, из них 133 в Армянске, остальные – в Евпатории.

Напомним, на 17 апреля в Крыму зафиксировали еще три случая заражения коронавирусом. Таким образом, количество инфицированных достигло 40.

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ИСТОЧНИК KP.RU