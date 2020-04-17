В эти выходные будет закрыта дорога Ялта – Ай-Петри
В пасхальные выходные в Крыму перекроют дорогу Ялта - Ай-Петри. Проезд ограничат с 18 по 20 апреля для всех видов транспорта, исключением станут только местные жители с пропиской.
Как сообщили в пресс-службе администрации Ялты, дорого закроют, чтобы избежать возникновения пожаров в горно-лесной местности.
На время ограничений будет организовано дежурство сотрудников полиции, Ялтинского горно-лесного природного заповедника и ФГБУ «Заповедный Крым».
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ИСТОЧНИК KP.RU