2020-04-17T10:58:29+03:00
Общество

В эти выходные будет закрыта дорога Ялта – Ай-Петри

Пускать будут только местных жителей
Никита ПОЛЬКО
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Запрет поможет избежать лесных пожаров.Запрет поможет избежать лесных пожаров.Фото: Анна КИРИЕНКО
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В пасхальные выходные в Крыму перекроют дорогу Ялта - Ай-Петри. Проезд ограничат с 18 по 20 апреля для всех видов транспорта, исключением станут только местные жители с пропиской.

Как сообщили в пресс-службе администрации Ялты, дорого закроют, чтобы избежать возникновения пожаров в горно-лесной местности.

На время ограничений будет организовано дежурство сотрудников полиции, Ялтинского горно-лесного природного заповедника и ФГБУ «Заповедный Крым».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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