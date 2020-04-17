2020-04-17T11:02:21+03:00
Коронавирус Covid-19

За сутки полицейские выписали больше 300 штрафов за нарушение самоизоляции

Еще 15 штрафов — за нахождение детей на улице
Анна КИРИЕНКО
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Паспорт иметь при себе обязательно, как и документы, подтверждающие цель перемещения. Фото: пресс-служба администрации КерчиПаспорт иметь при себе обязательно, как и документы, подтверждающие цель перемещения. Фото: пресс-служба администрации Керчи
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За прошедшие сутки сотрудники МВД составили 301 протокол за нарушение гражданами режима самоизоляции.

Об этом на заседании оперативного штаба сообщил замначальника МВД по Крыму Александр Смаглин.

- Поступили 4 жалобы, но безосновательного привлечения к административной ответственности не установлено, - подчеркнул он. - У суда будут основания установить более жесткую ответственность.

Протоколы по статье 20.6.1. КоАП РФ составляются за нарушение режима в условиях повышенной готовности к ЧС. Штрафы составляют от 1 тысячи до 30 тысяч рублей на усмотрение суда по совокупности обстоятельств.

От 100 до 500 рублей заплатят родители 15 подростков, которые без оснований находились на улице. На 188 пожилых граждан, которым предписано оставаться дома, составлены анкеты.

Напомним, в первый день усиленного контроля за самоизоляцией граждан сотрудники полиции составили на нарушителей 208 протоколов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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