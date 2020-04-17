Крымская лаборатория будет принимать тесты на коронавирус от севастопольских медиков

17 Апр 2020 2020-04-17T11:10:03+03:00

У врачей крымских больниц, где лежат зараженные COVID-19, берут пробы каждый день

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С 17 апреля симферопольская лаборатория, оборудованная для тестирования медиков на коронавирус, начнет принимать пробы севастопольских медиков. Об этом сообщила вице-премьер - министр труда и соцзащиты Крыма Елена Романовская.

Ранее крымский Минздрав оборудовал в Республиканской детской клинической больнице лабораторию, которая берет анализы у врачей, контактировавших с ковид-положительными пациентами.

- Систематизирована подача заявок от медорганизаций на проведение исследований. С 14 по 16 апреля проведено 259 исследований в лаборатории Республиканской детской клинической больницы. С сегодняшнего дня планируется начать тестирование медсотрудников в том числе и города федерального значения Севастополя, - сообщила Романовская.

По ее словам, у врачей крымских больниц, где лежат зараженные COVID-19, берут пробы каждый день.

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ИСТОЧНИК KP.RU