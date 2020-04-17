2020-04-17T11:29:19+03:00
Коронавирус Covid-19

У половины зараженных коронавирусом крымчан нет никаких внешних признаков болезни

При этом они являются переносчиками инфекции
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Диагноз подтвердили лабораторно, а внешних признаков болезни нетДиагноз подтвердили лабораторно, а внешних признаков болезни нетФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Крыму половина граждан, у которых обнаружили коронавирус covid-19, не проявляет никаких симптомов заболевания, однако является при этом переносчиком инфекции.

- 50% лиц [с коронавирусом], которые выявлены нами, лабораторно подтверждены, - это бессимптомное течение инфекционной патологии. Невозможно [обнаружить по внешним признакам], лабораторно подтверждено только с учетом того, что был произведен отбор материала, они попали в круг контактных лиц [зараженных], - сообщил на заседании оперативного штаба замначальника крымского управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков.

По его словам, за минувшие сутки обследовано 210 человек, у троих из них подтвердили диагноз covid-19. Один из зараженных прибыл из-за границы, двое других - контактировали с заболевшими крымчанами.

Всего в Крыму зарегистрировали 40 случаев заболевания коронавирусом, из них 21 человек уже выздоровел и выписан из стационара.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Профилактика коронавируса в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Попутчиков заболевшего короновирусом моряка из Крыма разыскивают
Жителям Симферополя по утрам не хватает общественного транспорта
Сухо и тепло: Синоптики рассказали о погоде на пасхальные выходные в Крыму
Глава Крыма пригрозил приезжим 30-тысячными штрафами за обман о месте пребывания
Прибывшие в Крым не могут сообщить о себе на «горячие линии»
Результат за 30 минут: В России разработали уникальную тест-систему на коронавирус
Москвичей, контактировавших с больной коронавирусом, поместили в обсерватор Ялты по суду
У половины зараженных коронавирусом крымчан нет никаких внешних признаков болезни
Крымская лаборатория будет принимать тесты на коронавирус от севастопольских медиков
За сутки полицейские выписали больше 300 штрафов за нарушение самоизоляции
В эти выходные будет закрыта дорога Ялта – Ай-Петри