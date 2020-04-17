У половины зараженных коронавирусом крымчан нет никаких внешних признаков болезни
В Крыму половина граждан, у которых обнаружили коронавирус covid-19, не проявляет никаких симптомов заболевания, однако является при этом переносчиком инфекции.
- 50% лиц [с коронавирусом], которые выявлены нами, лабораторно подтверждены, - это бессимптомное течение инфекционной патологии. Невозможно [обнаружить по внешним признакам], лабораторно подтверждено только с учетом того, что был произведен отбор материала, они попали в круг контактных лиц [зараженных], - сообщил на заседании оперативного штаба замначальника крымского управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков.
По его словам, за минувшие сутки обследовано 210 человек, у троих из них подтвердили диагноз covid-19. Один из зараженных прибыл из-за границы, двое других - контактировали с заболевшими крымчанами.
Всего в Крыму зарегистрировали 40 случаев заболевания коронавирусом, из них 21 человек уже выздоровел и выписан из стационара.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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