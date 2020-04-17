Москвичей, контактировавших с больной коронавирусом, поместили в обсерватор Ялты по суду

17 Апр 2020 2020-04-17T12:07:44+03:00

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Члены семьи инфицированной коронавирусом москвички, которую 14 апреля госпитализировали в Ялтинскую инфекционную больницу, подлежат изоляции в обсерваторе. Такое решение суд вынес по предписанию Роспотребнадзора.

- Вчера вынесено решение суда о принудительной изоляции в условиях обсерватора города Ялта четверых близких контактов, - сообщил на заседании оперативного штаба замначальника крымского управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков. - На данный момент они транспортируются в изолятор.

Напомним, граждане РФ, жители Москвы прибыли в Ялту еще 19 марта. К им 24 марта присоединился еще один родственник, у которого 5 апреля поднялась высокая температура и проявились признаки ОРВИ. К медикам он не обращался. Помощь понадобилась одной из родственниц, которая 11 апреля попала в Ялтинскую инфекционную больницу. От госпитализации она отказалась. Анализы подтвердили Covid-19.

Членам семьи заболевшей были вручены постановления о госпитализации в обсерватор. Они отказались.

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ИСТОЧНИК KP.RU