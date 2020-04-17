2020-04-17T12:16:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Результат за 30 минут: В России разработали уникальную тест-систему на коронавирус

О самом точном в мире экспресс-тесте для диагностики ковида рассказал его изобретатель
Никита ПОЛЬКО
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Тест-система проходит процедуру ускоренной регистрации, и ее уже закупают для использования в России и за рубежом.Тест-система проходит процедуру ускоренной регистрации, и ее уже закупают для использования в России и за рубежом.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Теперь получить результат анализа на коронавирус, с точностью в 99,9%, можно всего за 30 минут. Производитель готов выпускать более 2,5 миллиона тест-систем в неделю.

Это стало возможным благодаря российско-японской команде создателей тест-системы EMG - самого точного метода определения коронавируса на основе быстрой молекулярной диагностики на изотермальных реакциях.

Тест-систему уже закупают для использования в России и за рубежом. Хотя поначалу, признаются разработчики, Роспотребнадзор отнесся к идеи ученых без особого энтузиазма.

- Нас курировал новосибирский «Вектор» и на клинических испытаниях нам предложили вслепую протестировать 800 образцов: 400 положительных и 400 отрицательных. Наш тест показал 100-процентный результат - ни одной ошибки. После этого отношение к нам изменилось, - рассказывает kp.ru директор компании-производителя «Эвотэк - Мирай Геномикс» (EMG) Ленар Валеев.

Благодаря Российскому фонду прямых инвестиций и частному финансированию в стране уже налажено производство компонентов тест-системы, базой для сырья служит синтез в Институте биоорганической химии Российской академии наук. А в «Сколково» запущена линия по розливу конечных реагентов для лабораторий.

Под производство минилабораторий переоборудуются предприятия оборонного комплекса. За все время пандемии в России проверено более 1 миллиона человек. Сейчас ведется огромная работа, чтобы страна имела возможность охватить массовым тестированием десятки миллионов людей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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