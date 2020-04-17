Глава Крыма пригрозил приезжим 30-тысячными штрафами за обман о месте пребывания
В Республике Крым хотят штрафовать приезжих за сокрытие информации о своем месте пребывания.
- Мы разрабатываем сегодня нормативный акт в части тех приезжих, которые не соблюдают правила самоизоляции и указывают в анкете обманные данные, - рассказал на заседании оперативного штаба глава Крыма Сергей Аксенов.
Напомним, со 2 апреля все, кто въезжает на полуостров, заполняют анкеты, где пишут адрес своего места пребывания – собственное жилье, съемную квартиру, дом родственников и т.д. В случае, если полицейские не обнаружат там гражданина, ему теперь может грозить наказание.
- Указал один адрес, а выходом на место, опросом соседей установлено, что он там не проживает – и чтобы этого было достаточно для направления материалов в суд и принятия решения о выписке штрафа до 30 тысяч рублей. По максимуму. А, возможно, еще будет отягощение, - отметил Аксенов. - До конца дня нормативный акт будет разработан.
Кроме того, ранее премьер-министр республики объявил, что полиция начнет штрафовать за нарушение правил поведения при угрозе ЧС всех, кто прибывает в Крым «без соответствующего разрешения на пребывание и передвижение по территории республики». Правда, пока не совсем ясно, что может служить таким разрешением.
ИСТОЧНИК KP.RU
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