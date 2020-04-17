Сухо и тепло: Синоптики рассказали о погоде на пасхальные выходные в Крыму
На выходных в Крыму не ожидается существенного изменения погоды. Ночные заморозки прошли. Об этом КП-Крым сообщила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
- Заморозки у нас закончились, и в субботу-воскресенье ночных заморозков мы не ожидаем. Температура воздуха по ночам ожидается +2…+7 градусов. На южном побережье будет теплее - до +10…+11 градусов. Днем температура воздуха будет колебаться от +13 до +18 градусов, - уточнила Любецкая.
Похолодание, по ее словам, ожидается в понедельник, 20 апреля.
- Днем будет до +13 градусов. Ждем дожди, но по интенсивности осадков пока сказать сложно, - добавила начальник Крымского гидрометцентра.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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