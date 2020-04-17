2020-04-17T13:59:59+03:00
Общество

Сухо и тепло: Синоптики рассказали о погоде на пасхальные выходные в Крыму

Похолодание на полуострове ожидается в понедельник, 20 апреля
Надежда ДАЦЮК
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Днем до +18 градусовДнем до +18 градусовФото: Надежда ДАЦЮК
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На выходных в Крыму не ожидается существенного изменения погоды. Ночные заморозки прошли. Об этом КП-Крым сообщила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

- Заморозки у нас закончились, и в субботу-воскресенье ночных заморозков мы не ожидаем. Температура воздуха по ночам ожидается +2…+7 градусов. На южном побережье будет теплее - до +10…+11 градусов. Днем температура воздуха будет колебаться от +13 до +18 градусов, - уточнила Любецкая.

Похолодание, по ее словам, ожидается в понедельник, 20 апреля.

- Днем будет до +13 градусов. Ждем дожди, но по интенсивности осадков пока сказать сложно, - добавила начальник Крымского гидрометцентра.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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