Жителям Симферополя по утрам не хватает общественного транспорта

17 Апр 2020 2020-04-17T13:38:52+03:00

Льготный проезд отменили, но людей меньше не стало. Фото: Никита ПОЛЬКО

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В Симферополе с 7.30 до 8.30 на остановках и в общественном транспорте наблюдается большое скопление людей. Подвижного состава нахватает, и люди вынуждены создавать толкучку, нарушая социальную дистанцию.

В этой связи принято решение, что с 18 апреля число маршруток и троллейбусов в городе было увеличено. Во всяком случае, в утренние часы.

- В вечернее время не наблюдалось скопление людей на остановках и в транспорте. До 10 человек в троллейбусах и автобусах. Но в утренние часы много людей, - сообщил на оперативном штабе глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк.

По его ловам, Министерству транспорта и администрации Симферополя дадут поручение создать новый график движения общественного транспорта, чтобы автобусы и троллейбусы ходили чаще.

- Также будет увеличено количество транспортных средств, - пообещал премьер.

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ИСТОЧНИК KP.RU