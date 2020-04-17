2020-04-17T13:38:52+03:00
Общество

Жителям Симферополя по утрам не хватает общественного транспорта

Премьер обещал, что автобусы начнут ходить чаще
Никита ПОЛЬКО
Поделиться:
Льготный проезд отменили, но людей меньше не стало.Льготный проезд отменили, но людей меньше не стало.Фото: Никита ПОЛЬКО
Изменить размер текста:

В Симферополе с 7.30 до 8.30 на остановках и в общественном транспорте наблюдается большое скопление людей. Подвижного состава нахватает, и люди вынуждены создавать толкучку, нарушая социальную дистанцию.

В этой связи принято решение, что с 18 апреля число маршруток и троллейбусов в городе было увеличено. Во всяком случае, в утренние часы.

- В вечернее время не наблюдалось скопление людей на остановках и в транспорте. До 10 человек в троллейбусах и автобусах. Но в утренние часы много людей, - сообщил на оперативном штабе глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк.

По его ловам, Министерству транспорта и администрации Симферополя дадут поручение создать новый график движения общественного транспорта, чтобы автобусы и троллейбусы ходили чаще.

- Также будет увеличено количество транспортных средств, - пообещал премьер.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Попутчиков заболевшего короновирусом моряка из Крыма разыскивают
Жителям Симферополя по утрам не хватает общественного транспорта
Сухо и тепло: Синоптики рассказали о погоде на пасхальные выходные в Крыму
Глава Крыма пригрозил приезжим 30-тысячными штрафами за обман о месте пребывания
Прибывшие в Крым не могут сообщить о себе на «горячие линии»
Результат за 30 минут: В России разработали уникальную тест-систему на коронавирус
Москвичей, контактировавших с больной коронавирусом, поместили в обсерватор Ялты по суду
У половины зараженных коронавирусом крымчан нет никаких внешних признаков болезни
Крымская лаборатория будет принимать тесты на коронавирус от севастопольских медиков
За сутки полицейские выписали больше 300 штрафов за нарушение самоизоляции
В эти выходные будет закрыта дорога Ялта – Ай-Петри