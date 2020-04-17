Жительница Симферополя побила полицейского, который следил за соблюдением режима самоизоляции

17 Апр 2020 2020-04-17T14:43:12+03:00

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35-летняя жительница Симферополя побила сотрудника полиции, который патрулировал город и следил за соблюдением режима самоизоляции.

Инцидент произошел на одной из центральных улиц города.

- После оказания медицинской помощи полицейский продолжил несение службы. Данный факт зарегистрирован в установленном законом порядке. Материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения, - рассказали в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Если женщину признают виновной в применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ), то ей может грозить до 10 лет тюрьмы.

Напомним, в настоящее время в Крыму действует режим всеобщей самоизоляции. Чиновники ввели ряд дополнительных ограничений и новых штрафов, полиция патрулирует улицы в усиленном режиме. Только за последние сутки правоохранители выписали более 300 штрафов.

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ИСТОЧНИК KP.RU