Сотрудник «Воды Крыма» попался на взятке в 50 тысяч
Работник государственного предприятия «Вода Крыма» пришел с проверкой в один из фитнесс-залов полуострова. Обнаружив нарушения в подключении водопровода, он решил использовать ситуацию в свою пользу и потребовал от руководства зала взятку в 50 тысяч рублей.
Как сообщили в пресс-службе крымского главка МВД, чиновник надавил на то, что официальный штраф составит около 600 тысяч рублей, но всего за 50 тысяч он может закрыть глаза на нарушение.
Деваться было некуда и бизнесмену пришлось согласиться с условиями коррупционера. Но понимая, что действия сотрудника «Воды Крыма» незаконны, владелец фитнесс-зала сообщил обо всем в полицию.
Взяточника задержали во время передачи денег. Теперь его проверяют на причастность к другим подобным преступлениям.
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ИСТОЧНИК KP.RU