Сотрудник «Воды Крыма» попался на взятке в 50 тысяч

17 Апр 2020 2020-04-17T14:47:07+03:00

Теперь чиновника ждет следствие, а затем суд. Фото: Анастасия ЖУКОВА

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Работник государственного предприятия «Вода Крыма» пришел с проверкой в один из фитнесс-залов полуострова. Обнаружив нарушения в подключении водопровода, он решил использовать ситуацию в свою пользу и потребовал от руководства зала взятку в 50 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе крымского главка МВД, чиновник надавил на то, что официальный штраф составит около 600 тысяч рублей, но всего за 50 тысяч он может закрыть глаза на нарушение.

Деваться было некуда и бизнесмену пришлось согласиться с условиями коррупционера. Но понимая, что действия сотрудника «Воды Крыма» незаконны, владелец фитнесс-зала сообщил обо всем в полицию.

Взяточника задержали во время передачи денег. Теперь его проверяют на причастность к другим подобным преступлениям.

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ИСТОЧНИК KP.RU